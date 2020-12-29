Рынок новостроек Москвы бьет рекорды по объему сделок с кредитами третий месяц подряд

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке недвижимости Москвы с использованием кредитов в ноябре 2020 года увеличилось почти в два раза в годовом выражении, объемы ДДУ с использованием кредитов максимальные в последние три месяца. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В ноябре 2020 года зарегистрировано 6 807 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что составляет 55% от общего количества зафиксированных за этот период ДДУ (12 346). В количественном выражении показатель 11-го месяца текущего года в 1,9 раза (+90%) превышает ноябрь прошлого года (3 575)", - говорится в сообщении.

В последние три месяца 2020 года ведомство регистрирует максимальные объемы ДДУ с использованием кредитов - порядка 7 тыс. сделок, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом, несмотря на то, что рекордный показатель по числу таких договоров был достигнут в октябре, по итогам ноября в Москве зафиксирована наивысшая за последние годы доля договоров в новостройках, для покупки которых москвичи использовали кредитные средства, - 55%", - цитирует его пресс-служба.

В целом с января по ноябрь 2020 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 46,4 тыс. договоров с привлечением кредитов, что составляет 48% от всех ДДУ (96,2 тыс.). В прошлом году их доля за аналогичный период составила 40%.