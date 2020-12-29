Первая очередь проблемного жилого комплекса "Спорт Таун" в Москве введена в эксплуатацию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Строительство первой очереди проблемного жилого комплекса "Спорт Таун", расположенного в поселении Филимонковское в Москве, полностью завершено. Площадь всех семи домов составляет 5,9 тыс. кв. м, сообщила во вторник пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Полностью завершено строительство первой очереди проблемного жилого комплекса "Спорт Таун", расположенного в поселении Филимонковское. Компания Capital Group как технический заказчик обеспечила достройку корпусов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию первой очереди, состоящей из семи домов. В сданных корпусах 1, 2, 3, 4, 12, 13 и 22 свои долгожданные квартиры получит 71 дольщик, вложившийся в строительство первой очереди малоэтажного жилого комплекса", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В рамках благоустройства проведена планировка территории, укладка асфальта, приведены в порядок цоколи домов и входные группы. В настоящее время технический заказчик, согласно дорожной карте, продолжает строительство корпусов второй и третьей очередей. Так, на 18 и 31 корпусах ведется кладка стен первого этажа. На корпусах 14, 27, 28 бригады заканчивают устройство стропильной системы.

С ноября 2017 года структура Capital Group выполняет функции технического заказчика по достройке проблемных объектов ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт Таун". В декабре 2020 года компания полностью завершила строительство одного из них - ЖК "Спортивный квартал", выполнив все обязательства по достройке 15 корпусов для 1 840 дольщиков.