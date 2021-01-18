Россия установила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в 2020 году

"В 2020 году выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей - абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России", - говорится в материалах.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года достиг 4,3 трлн рублей, это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Такие данные содержатся в отчете аналитического центра ДОМ.РФ.

Объем ипотечного кредитования в России по итогам 2020 года вырос на 35% в количественном выражении и на 50% - в денежном по сравнению с 2019 годом - уточняется в сообщении. Предыдущий рекорд по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.

К рекордному росту ипотеки в 2020 году, во-первых, привело снижение ставок по рыночным кредитам до 8% с 10-11% годом ранее, прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Во-вторых, по его словам, драйвером роста стали льготные программы, из которых главная - программа ипотеки на новостройки под 6,5%. В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%", - сказал Мутко.

Ранее Банк России отмечал существенный потенциал для роста ипотечного рынка, связанный со снижением ставок и повышением доступности ипотеки. Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки. Как сообщала директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.