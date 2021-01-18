Мишустин: более 33 тыс. заявок одобрили в 2020 году на льготную ипотеку на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке стартовала успешно, за 2020 год было одобрено более 33 тыс. заявок. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

"За минувший год было одобрено более 33 тыс. заявок на получение льготных кредитов, и более 15 тыс. семей уже улучшили свои жилищные условия. Для старта программы это неплохой результат", - сказал премьер.

Говоря о мерах по улучшению жилищных условий для жителей Дальнего Востока, глава правительства напомнил, что молодые семьи и владельцы земельных участков могут взять кредит по льготной ставке на покупку жилья или строительство дома. Он добавил, что эти меры поддержки уже год доступны людям, проживающим в 11 регионах Дальневосточного федерального округа. "Интерес к программам "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар" очень большой. В этом я лично убедился в ходе командировок в регионы", - констатировал Мишустин, заметив, что были и обсуждения, конкретные предложения участников программ по корректировке ряда условий, которые правительство учло.

Мишустин призвал коллег по правительству на забывать, что в ближайшие четыре года планируется выдать около 132 тыс. кредитов. "Всего на поддержку программы дальневосточной ипотеки в федеральном бюджете предусмотрено более 14,5 млрд рублей", - заключил премьер, заверив, что правительство и дальше будет стимулировать развитие рынка жилья в этих регионах, а также создавать условия, чтобы заинтересовать молодежь и привлечь больше высококвалифицированных специалистов.