Минстрой изменил правила проектирования хостелов и гостиниц

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минстрой РФ обновил правила проектирования гостиниц и хостелов. В частности, в своде правил даются рекомендации по минимальной площади номеров, сообщает пресс-служба ведомства.

"Важнейшим изменением стало включение в [свод правил "Здания гостиниц. Правила проектирования"] требований к хостелам как к новому виду гостиниц. Ранее хостелы были включены в СП 379 "Общежития и хостелы. Правила проектирования", - приводит пресс-служба слова замглавы Минстроя РФ Дмитрия Волкова.

Отмечается, что в обновленном своде правил сняли ограничение минимальной вместимости гостиниц от пяти номеров. При этом в документ добавили требования по проектированию элементов благоустройства и спортобъектов, в том числе для маломобильных людей.

Также в гостиницах, в которых более 50 номеров, должны быть предусмотрены грузовые лифты и повышенная звукоизоляция. В документе прописаны рекомендации по минимальной площади номера в хостеле и номерах повышенной категории, уточнены площадь санузла в номерах гостиниц категории "четыре звезды" и число общих санузлов и ванных комнат в хостелах.

В обновленном своде правил добавили требование твердого дорожного покрытия для подходов и подъездов к гостиницам и хостелам, отметила главный архитектор АО "ЦНИИПромзданий" Диана Лейкина. Однако требование не распространяется на объекты в сельской, горной местности, лесу или на берегу водоема, добавила она.

Кроме того, Минстрой РФ обновил и свод правил "Общежития и хостелы. Правила проектирования", исключив из него положения по хостелам. Документ предполагает гибкость решений по планировке общежитий, в частности, в сочетании жилых комнат, ячеек и блоков.