В Магадане построят жилье по программе льготной аренды для молодых специалистов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Магаданская область подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает строительство арендного жилья в Магадане для бюджетных работников и молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ в понедельник.

"Меморандум предполагает сотрудничество региона и госкомпании по развитию в Магадане рынка арендного жилья для работников бюджетной сферы и молодых специалистов, а также для максимально быстрого переселения граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении компании.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, компания совместно с регионом составила дорожную карту проекта, которая предполагает строительство около 100 тыс. кв. м жилья для льготной аренды на территории микрорайона "Гороховое поле". Застройщиком арендного жилья станет Корпорация развития Магаданской области, проектное финансирование выдаст банк ДОМ.РФ, также софинансирование предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, по программе более 2 тыс. семей переселят из аварийного жилого фонда в новый микрорайон Магадана, отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он добавил, что арендное жилье предоставят приглашенным на работу в регион врачам, учителям и другим специалистам. "Проект расширит возможности для получения льготной дальневосточной ипотеки под 2%, поможет получить жилье молодым семьям, детям-сиротам и многим другим категориям нуждающихся", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По проекту комплексного развития территории "Гороховое поле" в Магадане планируется построить более 200 тыс. кв. м жилья на 22,67 млрд рублей. Это позволит расселить аварийный фонд области площадью 192,9 тыс. кв. м.