В Росреестре заявили, что рынок вторичного жилья в Москве незначительно вырос в 2020 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало почти 148 тыс. сделок на вторичном рынке жилья столицы за 2020 год, что на 2% превышает показатель 2019 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба управления.

"Всего в 2020 году зарегистрировано 148 946 переходов прав - на 2% больше, чем годом ранее, когда было оформлено 145 636 договоров купли-продажи жилья, и на 5% меньше 2018 года (156 431)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертый квартал 2020 года стал рекордным по числу зарегистрированных договоров на вторичном рынке - более 55,6 тыс. переходов прав. Предыдущий рекорд установлен в четвертом квартале 2018 года, когда было оформлено более 50,7 тыс. сделок. При этом наименьшее количество договоров перехода прав Росреестр зарегистрировал в Москве во втором квартале - 17,8 тыс., что связано с пандемией коронавируса, режимом самоизоляции и ограничением работы центров госуслуг "Мои документы".

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, активность на рынке готового жилья выросла в том числе за счет ослабления курса рубля и снижающейся доходности по депозитам.

"Традиционно именно в декабре мы фиксируем предновогодний ажиотаж по всем видам сделок - рост в среднем составляет 20% по отношению к ноябрю. Но в прошлом году уже начиная с августа количество регистраций переходов прав стабильно росло, достигнув к декабрю рекордных за последние десять лет 20 тысяч", - добавил Майданов.