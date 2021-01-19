Девелоперы считают, что упрощение въезда мигрантов стабилизирует стройотрасль России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Упрощение въезда трудовых мигрантов стабилизирует строительную отрасль России и ускорит возведение жилья. Такое мнение высказали ТАСС во вторник опрошенные девелоперы, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина упростить въезд мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

"Мы с энтузиазмом смотрим на инициативу упрощения порядка въезда и будем подавать заявки на ввоз трудовых мигрантов. Это станет позитивным шагом для стабилизации всей строительной отрасли", - сказал ТАСС управляющий партнер, генеральный директор строительной компании GPGroup Игорь Грецов.

Он добавил, что в бизнесе его компании количество трудовых мигрантов достигает 90%. В кризис число таких работников сократилось в разы, а россияне еще не готовы выходить на стройки. Наши соотечественники пока расценивают эту работу как временную, чтобы "перебиться" в кризисный период, пояснил Грецов.

До пандемии примерно 40% рабочих на площадках девелоперской группы компаний "А101" составляли граждане СНГ, сообщил директор департамента девелопмента компании Павел Турков. По его словам, сейчас на площадках ГК "А101" дефицит рабочей силы достигает 25%, это в целом совпадает со средними показателями по отрасли. "На московских стройках особенно острый дефицит ощущается среди маляров, монолитчиков, фасадчиков, плиточников и штукатуров", - сказал он.

Отъезд на родину части строителей из Узбекистана, Таджикистана, Турции и Украины стал главным негативным последствием весеннего локдауна, упрощение порядка привлечения трудовых ресурсов позволит не допустить срыва сроков сдачи объектов или наверстать темпы, если наметилось отставание от графика, отметил заместитель генерального директора девелоперской группы компаний "Пионер" Евгений Боркин. "Возврат иностранных рабочих будет способствовать скорейшему восстановлению отрасли", - сказал он ТАСС.

Упрощение въезда иностранных рабочих положительно скажется на рынке труда строительной сферы и как итог - на себестоимости строительства, высказал мнение генеральный директор компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков. "Ведь в прошлом году, стоимость услуг приезжих рабочих выросла почти в два раза из-за дефицита кадров", - сказал он.

Чего хотят девелоперы

Законодательные изменения должны включать в себя все меры поддержки строительного бизнеса и облегчение необходимых процедур, в том числе упрощение визовых формальностей, проведение вакцинации для мигрантов, внедрение льготных страховок, перечисляет Грецов. При этом, по словам Туркова, вполне вероятно, что одного упрощения въезда недостаточно. Эксперт прогнозирует, что подрядчики из России будут конкурировать за рабочую силу не только друг с другом, но и с новыми крупными стройками в том же Узбекистане или Казахстане, где в последние годы объемы строительства жилых и коммерческих объектов росли примерно на 9% в год.

"Условия работы и оплаты труда, как для строителей из регионов России, так и из стран СНГ, должны быть привлекательны. Но не менее важными представляются четкие гарантии, что столь жесткие и резкие ограничения на работу, как в весну 2020 года, не повторятся", - полагает Турков.

О дефиците мигрантов

В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в Россию из-за пандемии не вернулись 1,5 млн мигрантов, работавших на стройках. В Минстрое, в свою очередь, отмечали, что министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ. В Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.