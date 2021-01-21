Медики на Камчатке получили служебные квартиры в новостройках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Ключи от новых квартир в благоустроенном районе города Елизово на Камчатке выдали 18 медикам, что позволило закрыть потребности в служебном жилье для медработников Елизовского муниципального района на более чем 90%, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

"Сегодня по поручению губернатора Камчатского края были вручены ключи от 18 новых квартир. Жилье предоставлено работникам системы здравоохранения: врачам, медицинским сестрам", - цитирует пресс-служба слова председателя правительства края Александра Кузнецова.

Жилье для медиков полуострова закупается на средства регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций Камчатского края квалифицированными кадрами" и краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Камчатского края". Квартиры медицинским работникам предоставляют на период трудоустройства. В настоящий момент потребность в служебном жилье для медиков Елизовского района закрыта на более чем 90%.