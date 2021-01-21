Декабрь 2020 года стал рекордным по числу сделок на рынке новостроек Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы в декабре 2020 года увеличилось в 1,6 раза, объем договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) стал рекордным за все годы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В декабре 2020 года зарегистрирован наибольший за все годы объем ДДУ, включая жилой и нежилой фонды, - 15 006 тыс., что в 1,6 раза больше (+62%), чем годом ранее (9 291)", - говорится в материалах.

Уточняется, что в сравнении с ноябрем 2020 года показатель увеличился на 22% (тогда - 12,3 тыс. ДДУ). Всего за 2020 год оформлено 111,2 тыс. таких договоров, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (105,2 тыс.).

В течение 2020 года спрос на рынке жилых новостроек Москвы колебался, это, в том числе, обусловлено карантинными мерами, удаленным режимом работы, переходом на сделки онлайн, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом, несмотря на значительное сокращение числа регистраций с апреля по июнь, четвертый квартал установил новый рекорд в жилом фонде - почти 30 тыс. сделок, тем самым закрыв год "в плюсе", - приводятся его слова в сообщении.