В Татарстане за 2020 год ввели более 2,6 млн кв. метров жилья

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Татарстан в 2020 году сохранил объемы выполненных работ в строительстве на уровне 2019 года. В республике ввели свыше 2,6 млн кв. м жилья. Об этом сообщил на коллегии Минстроя Татарстана руководитель ведомства Марат Айзатуллин.

"Объем выполненных работ в строительстве в 2020 году составил почти 370 млрд рублей, то есть на уровне 2019 года. По объему жилищного строительства отрасль также удержала достигнутые ранее показатели. Ввели 2 млн 680 тыс. кв. м жилья. Мы входим в топ-5 регионов страны по объемам жилищного строительства. По обеспеченности жильем в расчете на одного жителя мы опережаем среднероссийский показатель на 1 кв. м", - сказал Айзатуллин.

В республике 153 дома (или 216,5 тыс. кв. м жилья) построили по программе социальной ипотеки. Почти 40% построенного в 2020 году жилья (или 1 млн 11 тыс. кв. м) инвестировали. В рамках индивидуального жилищного строительства построили 11 тыс. домов площадью 1 млн 432 тыс. кв. м.

За 2020 год в Татарстане выдали почти 10,5 тыс. льготных ипотечных кредитов суммой 27 млрд рублей. Жители республики получили более 1,6 тыс. кредитов на 3,6 млрд рублей по сельской ипотеке.