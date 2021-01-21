ДОМ.РФ возглавил рейтинг привлекательных для молодежи компаний-работодателей стройотрасли

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ занял первое место в рейтинге Changellenge - Best Company Award компаний-работодателей в строительной отрасли, наиболее привлекательных для молодежи в России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ занял первое место в рейтинге привлекательности для молодежи работодателей в строительной отрасли. Компания также вошла в топ-60 среди 170 компаний в рейтинге "Старт карьеры", топ-70 среди компаний, где молодежь хотела бы продолжить карьеру через три года, и заняла 45-е место по динамике и объемам подачи резюме", - отмечается в релизе. Опрос проведен в рамках ежегодной премии в сфере развития бренда работодателя Changellenge - Best Company Award, в нем приняли участие более 5 тыс. студентов из 30 крупнейших вузов страны.

По мнению директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексея Первенцева, сегодня молодые специалисты при выборе компании для трудоустройства обращают внимание не только на уровень зарплаты и возможности карьеры, но и масштаб проектов, ценность своей работы и атмосферу в коллективе. "Сектор компаний с госучастием, всегда лидировавший в первых двух пунктах, сегодня стремительно набирает очки в других, ценных для молодежи факторах за счет своих образовательных проектов для студентов, модернизации в области управления персоналом, цифровизации hr-процессов", - считает он.

Также Первенцев предполагает, что в ближайшие годы госсектор станет самым престижным направлением в рекрутменте для начинающих специалистов. Для адаптации молодых сотрудников в банковской и строительной сферах после окончания обучения в вузах ДОМ.РФ проводит федеральные программы "Проект.Ф" (подготовка специалистов по проектному финансированию) и "Точка роста" (образовательная программа для студентов и выпускников вузов). Выпускники образовательных проектов сегодня работают в девелоперских и финансовых компаниях, а также в ДОМ.РФ.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан для содействия проведению государственной жилищной политики. Сто процентов акций компании принадлежат государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.