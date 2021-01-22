Около 20 многодетных семей Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Порядка 20 многодетных семей Московской области, воспитывающих 129 детей, получили свидетельства на приобретение жилья в январе 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики региона.

"Принять участие в программе могут семьи, имеющие семь и более детей, а также семьи, в которых одновременно родилось сразу не менее трех малышей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, свидетельства получили семья из Королева, в которой одновременно родилось 4 малыша, а также семьи из Балашихи, Коломны и Мытищ, где на свет появились тройняшки. Кроме того, сертификаты получили семьи из Сергиева Посада, Балашихи, Воскресенска, Дмитрова, Котельников, Луховиц, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Подольска, Серпухова, Шаховской, Электростали, воспитывающие семь и более детей.

"Сертификат предоставляет возможность получить 100 процентную субсидию на покупку жилья. На финансирование программы в этом году направлено 161,6 млн рублей для 19 многодетных семей. Это позволит каждой из них купить комфортное жилье, где будет удобно всем", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В пресс-службе добавили, что в четырех семьях, где уже воспитываются 7 детей, в 2021 году ожидают восьмого ребенка.