"Ъ": около 1 млн используемых в ЖКХ "умных" счетчиков могут оказаться вне закона

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Не менее 1 млн "умных" счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Это связано с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 замглавы Минцифры РФ Олегу Иванову от 22 января.

Издание напоминает, что, в соответствии с приказом, утвержденным Минцифры РФ 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi. При этом большинство крупных операторов связи сегодня оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT и считают стандарт NB-Fi менее безопасным, поскольку он работает в нелицензируемых частотах. Так, в "Вымпелкоме" газете сообщили, что у оператора есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском федеральных округах. Более того, там считают, что замена приборов учета электричества приведет к росту цен на электроэнергию.

В "Ростелекоме" изданию подтвердили, что ограничения, предложенные Минцифры, потребуют пересмотра ряда проектов. В МТС "Коммерсанту" рассказали о запуске сети интернета вещей на NB-IoT более чем в 70 регионах РФ. "Мегафон" реализовал на этом стандарте уже два проекта на федеральном уровне. В Tele2 отметили, что также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ.

Как пояснили газете в Минцифры, в перечень были включены те стандарты, которые были рекомендованы Минэнерго и ФСБ и приняты Росстандартом. В ведомстве добавили, что данный перечень будет носить рекомендательный характер.