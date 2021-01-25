Минстрой утвердил совместный с АСИ стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минстрой России утвердил стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, разработанный совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Документ позволит региональным органам исполнительной власти и местного самоуправления повысить качество городской среды с учетом особенностей территорий и на основе мнения жителей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Стандарт - это набор рекомендаций о том, как горожане смогут участвовать в принятии решений по вопросам городской среды. Разработанные правила пока касаются только общественных пространств, но описывают механизмы работы для всех этапов проекта - от инициирования до его эксплуатации. Эти методические рекомендации максимально полезны для всех заинтересованных - местных администраций, жителей, предпринимателей, проектных организаций, архитекторов, урбанистов, общественных объединений", - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, стандарт способствуют формированию сообществ активистов, заинтересованных в развитии своих населенных пунктов, а это позволит повысить качество разрабатываемых городских проектов, архитектурных и планировочных решений.

Стандарт был разработан весной прошлого года. С июля по декабрь 2020 года он работал в пилотном режиме в 20 российских регионах при сопровождении Центра городских компетенций АСИ. За несколько месяцев, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, показатели вовлеченности жителей в этих городах увеличились в среднем на 43%.

"Стандарт вовлечения показал в пилотных городах отличные результаты. Число граждан, которые захотели быть причастными к позитивным изменениям в своем городе, при использовании стандарта выросло почти в полтора раза. Это наглядно демонстрирует, что и жители, и местные власти готовы слышать друг друга и вместе делать общественные пространства лучше. Такая "шпаргалка" с пошаговым алгоритмом действий позволит значительно повысить комфортность городской среды по всей стране", - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, слова которого привела пресс-служба.

В АСИ уточнили, что цель документа - облегчить процесс сбора мнений и отзывов и побуждать граждан участвовать в отборе проектов. Он описывает более 20 форматов работы с жителями по уровням вовлечения - это могут быть фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство, другие варианты. Почти все форматы доступны онлайн, что значительно упростило сбор мнений. Полная версия стандарта доступна на сайте 100gorodov.ru/standart, в сокращенном варианте - в методических рекомендациях Минстроя России.