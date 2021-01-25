В пяти регионах России начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам в феврале

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Выплаты компенсаций 628 обманутым дольщикам за квартиры в 14 проблемных домах в пяти регионах России начнутся в феврале, сообщила в понедельник пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"Дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра", - говорится в сообщении.

Так, с 1 февраля выплаты начнутся в Красноярском крае (дом застройщика "Сибстройинвест" и шесть домов застройщика "ЖСК-1"), с 15 февраля - в Башкирии (ЖСК "Жилой дом по улице Молодежная в деревне Кабаково"), Омской области (ЖСК "Рубин-2", "Менделеева-46" и "Дольщик") и Ленинградской области (два дома ЖСК "Кирккоярви 1, 2"). С 22 февраля компенсации смогут получить дольщики в Краснодарском крае (дом застройщика "Эд").

Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. Кроме того, обманутым дольщикам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. м и не более одного машино-места.

Если при покупке квартиры использовались средства материнского капитала, то эту сумму Фонд дольщиков возвращает в Пенсионный фонд. При этом у гражданина возникает право повторного использования материнского капитала.

Согласно Единому реестру проблемных объектов, сегодня в России почти 2,9 тыс. домов в 74 регионах признаны долгостроями. Их общая жилая площадь составляет около 17 млн кв. м. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.