Люксовые отели Москвы показали худшую загрузку в 2020 году среди всех средств размещения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Средняя загрузка люксовых отелей Москвы составила чуть более 20% по итогам 2020 года, этот показатель оказался наименьшим среди всех сегментов индустрии гостеприимства. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании JLL, который есть в распоряжении ТАСС.

"Наиболее низкую загрузку продемонстрировали гостиницы сегмента люкс, которая по итогам года составила чуть более 20%", - говорится в материалах. В них уточняется, что по итогам 2019 года показатель составлял 72%.

Согласно отчету, наиболее востребованными в столице стали гостиницы верхнего предела средней ценовой категории, которые, в отличие от люксовых отелей, пошли на существенное снижение тарифов в среднем на 20-25%. По итогам 2020 года загрузка таких гостиниц составила 49%, снизившись приблизительно на 42% по отношению к 2019 году.

В целом в Москве средняя загрузка международных брендированных гостиниц в 2020 году составила 37,9%, что на 51% ниже аналогичного показателя 2019 года (77,8%). Из-за пандемии гостиничный рынок Москвы ощутил беспрецедентное снижение спроса в 2020 году, поясняется в материалах. "Если в предыдущие кризисы можно было выделить наиболее и наименее пострадавшие сегменты, 2020 год создал крайне сложную ситуацию для всех гостиниц, независимо от их позиционирования", - говорится в отчете.