Эксперт: объем инвестиций в недвижимость России в 2021 году вырастет на 10-20%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в недвижимость России в 2021 году увеличится на 10-20% - до $4,5-5 млрд. Такой прогноз дал журналистам во вторник руководитель группы по инвестициям компании JLL Микаэл Казарян.

"Мы ожидаем роста рынка в этом году примерно на 10-20% - до уровня $4,5-5 млрд", - сказал он.

По словам Казаряна, недвижимость в 2021 году останется привлекательным активом для инвестирования на территории РФ. Продолжится рост в складском сегменте, торговый сегмент восстановится во второй половине года, прогнозирует эксперт.

Он напомнил, что по итогам 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости РФ составил $4,16 млрд. В сравнении с 2019 годом количество инвестиционных сделок увеличилось примерно на 40%. Примерно треть сделок заключена в жилом сегменте. При этом инвестиции в склады за прошлый год увеличились примерно в 2,5 раза - до $741 млн.