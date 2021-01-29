Эксперты: интерес россиян к покупке коммерческой недвижимости вырос в 2020 году на 6%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Интерес к покупке коммерческой недвижимости в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 6%. Особенной популярностью пользовались помещения свободного назначения, в которых размещаются сервисы доставки еды и продуктов (dark kitchen), пункты выдачи заказов магазинов онлайн-торговли и т. д., говорится в исследовании "Авито недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

"В то время как спрос [число запрошенных контактов продавца на платформе] на аренду коммерческой недвижимости в России снизился, интерес к приобретению вырос на 6% по сравнению с прошлогодними показателями", - отмечается в исследовании.

В частности, интерес к приобретению помещений свободного назначения за год вырос на 9%, а по торговым объектам - на 3%. При этом покупкой офисов интересовались на 3% реже, чем в 2019 году, а складами - на 4%. Арендные ставки на покупку помещений свободного назначения за год выросли на 7%, в среднем до 39,7 тыс. рублей за кв. м, на офисы - на 5%, до 53,4 тыс. рублей за кв. м, на торговые площадки - на 10%, до 52,5 тыс. рублей за кв. м, на склады - на 6%, до 9,4 тыс. рублей за кв. м. В общем в России объем предложения коммерческой недвижимости за 2020 год вырос на 4%, говорится в исследовании "Авито недвижимости".

"В 2020 году востребованность помещений свободного назначения стала особенно актуальной. Их доля в структуре спроса росла и по итогам года составила 46% в категории купли-продажи коммерческой недвижимости и 36% на рынке аренды. Во многом повышенное внимание потребителей к этому сегменту вызвано мультифункциональностью и высокой степенью адаптивности подобных помещений для различных видов бизнеса", - считает руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито недвижимости" Тимур Зайцев.

В то же время интерес к аренде офисов и торговых площадей за год снизился на 10%, по складам остался на уровне 2019 года, а помещений свободного назначения, наоборот, вырос на 7%. Рост объема предложения наблюдается по всем видам коммерческой недвижимости, выставленной для сдачи в аренду: на 18% стало больше предлагаемых в аренду офисов, на 14% - помещений свободного назначения, на 15% - складов и на 2% - торговых площадей. Отдельно в Москве аналитики "Авито недвижимости" зафиксировали на 9% увеличившийся интерес к покупке коммерческой недвижимости и снижение на 7% интереса к ее аренде. В Санкт-Петербурге на 11% вырос интерес к покупке и на 1% к аренде.

Среди регионов особенно заметно увеличился интерес к покупке и аренде коммерческой недвижимости в Сибири и на Урале: в Новосибирске на 28% чаще интересовались приобретением таких объектов, в Омске - на 26%, в Челябинске - на 18%. В Екатеринбурге зафиксирован рост интереса к аренде коммерческих объектов на 13%, в Новосибирске - на 8%, Омске - на 5%.