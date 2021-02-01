Власти Хабаровского края планируют решить проблему с обманутыми дольщиками за три года

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края решат проблему с обманутыми дольщиками в регионе в ближайшие три года. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник управления жилищного строительства Минстроя края Алексей Назаренко.

"Сейчас объекты строятся с применением эскроу-счетов, этот механизм гарантирует, что даже если с застройщиком что-то случится, люди свои деньги вернут в полном объеме. Понятно, что есть объекты, которые достраиваются по старым правилам. Мы надеемся, что объекты проблемные у нас появляться больше не будут, ситуацию со строительством жилья мы отслеживаем, своевременно работаем с застройщиками и с контрольно-надзорными органами. Если мы говорим про единый реестр проблемных объектов, то это достройка либо выплата компенсаций дольщикам <...> На перспективу [решение проблемы с дольщиками в регионе] займет не более, чем три года", - сказал Назаренко.

Он уточнил, что в настоящее время в реестре проблемных объектов значится 15 домов и одна автостоянка, которые строились с участием дольщиков - это 1 078 человек. По 11 домам, в строительство которых свои деньги вложили 1 026 человек, решение принято. Они будут достраиваться либо людям выплатят компенсации через Фонд по защите прав граждан - участников долевого строительства.

В конце прошлого года региональные власти заключили соответствующее соглашение с фондом, согласно которому дольщики нескольких домов двух компаний - "Лазурит" и "Техмонтаж" - уже могут получить компенсации в размере более чем 98 млн и 52 млн рублей, сказал руководитель краевого Фонда по защите прав участников долевого строительства Сергей Желонкин. Средства можно получить в банке ДОМ.РФ. "Объемы выплаты определены для каждого участника строительства", - сказал Желонкин.

Компенсации, как предполагается, получат дольщики еще одного объекта. "Еще четыре дома на достройку - задача этого года. За счет средств краевого и федерального бюджета. На это нужно порядка 2,5 млрд рублей", - уточнил Желонкин.

Договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков были достигнуты во время встреч врио губернатора края Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Между министерством строительства региона и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства было подписано соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков.