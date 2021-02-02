Эксперты назвали размер семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, в декабре 2020 года снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 70,3 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода отображает отношение ежемесячных платежей домохозяйства по ипотеке к его ежемесячным доходам. Бюро исходит из того, что комфортным для заемщика является соотношение на уровне 1/3.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, за 2020 год средний размер рекомендованного семейного дохода заемщика, который комфортен для обслуживания ипотеки, почти не изменился. Также он отметил, что отсутствие значительной динамики отмечено из-за существенного снижения процентных ставок по ипотеке в прошлом году.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода в декабре, среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (149,8 тыс. рублей), Московской области (113,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (92,1 тыс. рублей)

Больше всего индикатор снизился (соответственно, выросла доступность ипотеки для граждан) в Ставропольском крае (-12,9%), Нижегородской (-8,8%) и Иркутской (-8%) областях. Рост рекомендованного семейного дохода (соответственно, снижение доступности ипотеки) зафиксировано, в том числе, в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5%), Санкт-Петербурге (+4,8%).