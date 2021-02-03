Цены на загородные дома в России в январе выросли на 8%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость загородной жилой недвижимости в январе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года выросла на 8% и достигла 6,6 млн рублей в среднем по России. Такие данные приводит в среду ЦИАН.

"С учетом домов в границах Москвы и Санкт-Петербурга средняя цена домовладения по РФ составляет 6,6 млн рублей (январь 2021 года) против 6,1 млн рублей годом ранее (+ 8,2% за год). Средняя площадь дома в продаже не изменилась и составляет 152 кв. м. В статистике по цене учитываются домовладения на землях ИЖС. В отличие от городской недвижимости, значительно подорожавшей за прошедший год за счет льготной ипотеки, загородный сегмент растет в цене средними темпами, что позволяет рассматривать такие объекты для покупки тем, кто не успел до подорожания квартир", - говорится в исследовании.

Например, в Ленинградской области загородные дома за год подорожали на 33% - до 13,43 млн рублей в среднем, в Крыму - на 23,3% - до 12,59 млн рублей, в Ставропольском крае - на 20,3% - до 4,8 млн рублей, в Республике Алтай - на 19,5% - до 5,26 млн рублей, в Московской области - на 18% - до 18,6 млн рублей, Краснодарском крае - на 18% - до 14,16 млн рублей. Наибольшее снижение цены зафиксировано в Республике Северная Осетия - Алания - на 12,4% - до 5,64 млн рублей.

Чаще всего россияне интересовались покупкой дачи или дома (78% от всех просмотренных объявлений), а также земельных участков (18%), небольшую долю составляют таунхаусы (3%) и приобретение части дома (1%). Аналитики ЦИАНа говорят о росте интереса к покупке всех типов загородной недвижимости в 2020 году. Например, земельными участками интересовались в 1,8 раз чаще, домами и дачами - в 1,7 раз, а таунхаусами - в 1,35 раз в целом по стране.

"Но даже при наличии финансов для покупки дома "под ключ" многие выбирали только участки, поскольку не могли найти подходящие варианты. Наиболее ликвидные домовладения активно вымывались с рынка еще весной 2020 года. На рынке немало объектов в плохом состоянии, требующих ремонта, с неактуальной планировкой", - отмечается в исследовании.

В России сегодня в продаже находится на 18% больше частных домов, чем в прошлом году, говорят в ЦИАНе. В свою очередь, руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает дефицит качественного предложения домов на рынке загородной недвижимости. "Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от мер поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе с помощью программ субсидирования. Сегодня порядка 45% всего жилья в России вводится населением, поэтому льготные программы должны распространяться не только на приобретение городского жилья, но и частного загородного", - считает Попов.