В 2020 году в Москве появилось более 344 тыс. новых адресов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. В Москве в прошлом году присвоили более чем 344 тыс. новых адресов, из них квартирам и нежилым помещениям - 132 тыс. и около 131 тыс. соответственно. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За 2020 год в Федеральную информационную адресную систему внесены сведения о более чем 344 тыс. объектов на территории Москвы. Помимо квартир и нежилых помещений, еще 34,5 тыс. адресов присвоены объектам капитального строительства, 31 тыс. - земельным участкам и более 15 тыс. адресов - машино-местам. Треть от общего количества адресов была присвоена помещениям в новых домах, остальные объекты для адресации расположены в старом жилом фонде и были выявлены по итогам ревизии информационных баз Росреестра. Особенно много таких объектов было обнаружено в Троицком и Новомосковском административных округах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В 2020 году в порядок адресации были внесены изменения, согласно которым с конца сентября обязательному адресному учету подлежат также машино-места. Теперь у каждого персонального машино-места обязательно должен быть свой адрес вне зависимости от того, где оно находится - на паркинге на подземном этаже жилого дома или в отдельно стоящем здании.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по обращениям москвичей в рамках оказания одноименной государственной услуги присвоено около 7,2 тыс. адресов - чуть больше 2% от общего количества. Чаще всего москвичи обращались за адресацией для объектов индивидуального жилищного строительства. В остальных случаях город делает это самостоятельно, не дожидаясь поступления обращений.

"В 2020 году больше всего новых адресов зарегистрировано на территории Новомосковского административного округа - 87,6 тыс., в Центральном административном округе - 40,4 тыс. и в Троицком административном округе - 35,6 тыс.", - перечислил Гаман.

Он также уточнил, что за прошлый год было аннулировано 2,9 тыс. адресов. Основная причина - снятие объектов с кадастрового учета из-за сноса или разрушения. Вместе с аннулированием адреса строения из актуальных реестров удаляются и данные обо всех помещениях, находящихся внутри.

Присвоение адреса

С 24 декабря 2020 года государственная услуга "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации" для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказывается исключительно в электронном виде. Для ее получения заявителю необходимо зарегистрироваться на mos.ru. Гражданам достаточно ввести личные данные: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона и СНИЛС в личном кабинете, а также указать кадастровый номер объекта адресации. Юридическим лицам для регистрации нужно получить электронную подпись.