Бизнес-центр в стиле современного минимализма построят на юге Москвы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Деловой комплекс в стиле современного минимализма появится на Автозаводской улице в Москве, проект одобрен Москомархитектурой. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета.

"Проект предусматривает реконструкцию здания, которое сейчас находится по этому адресу (Автозаводская улица, 23 стр. 86 - прим. ТАСС), и его надстройку до шести этажей. Новый комплекс выполнят в стиле современного минимализма <...> Первый этаж будут поддерживать узкие колонны", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что общая площадь шестиэтажного комплекса, облицованного серым керамогранитом и металлическими панелями, превысит 29 тыс. кв. м. Первый этаж займут офисы, кафе и рестораны. Наверху расположатся офисы открытого типа (open space). Внутри здания предусмотрен закрытый внутренний двор, где планируется обустроить цветники и установить лавочки. Возможность обустроить зоны отдыха для сотрудников также есть на эксплуатируемой кровле. Проектировщик - "Автора Групп". Заказчик - ООО "Корпус".