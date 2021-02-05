Объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве за год вырос в восемь раз

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу в рамках долевого строительства жилья за 2020 год вырос в восемь раз - до более чем 1,19 трлн рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за год увеличился в восемь раз и на 1 января 2021 года превысил 1,19 трлн рублей, а 126,7 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов на строительство объектов", - отмечается в сообщении.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, за год вырос в три раза, составив на 1 января 2021 года более 2,72 трлн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.