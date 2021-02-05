В Прикамье объекты культурного наследия будут сдавать в аренду за один рубль

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Пермского края приняло постановление об аренде объектов культурного наследия по льготной цене. Теперь инвесторам смогут предоставить здания в неудовлетворительном состоянии по цене 1 рубль за 1 кв м при условии ремонта и реставрации. Об этом в пятницу сообщается на сайте краевой администрации.

"Со своей стороны, арендатор должен будет в течение семи лет провести необходимые ремонтные и реставрационные по восстановлению здания. При этом первые два года предусмотрены на разработку и согласование проектной документации. Сами работы должны быть выполнены в оставшиеся пять лет. Льготные условия аренды позволят привлечь заинтересованных инвесторов и сохранить объекты, которые имеют большую значимость для истории Пермского края", - отмечается в сообщении.

Арендаторов объектов культурного наследия определят с помощью открытого аукциона. В отдельных случаях, предусмотренных законом, договор заключат напрямую. Сейчас Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края формирует перечень зданий, доступных для аренды. Эту практику могут распространить и на муниципальную собственность.