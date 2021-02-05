Хуснуллин поручил ускорить решение проблемы с ЖК "Филатов луг" возле аэропорта Внуково

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в ускоренном темпе решить проблему спорного жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково. Об этом он написал на своей странице в Instagram в пятницу.

"Провел совещание по приаэродромным территориям. Отдельно рассмотрели проблему по этому ЖК ("Филатов луг" - прим. ТАСС). Сейчас Росавиация ведет работу по установке новых локаторов, установка которых решит проблему. Какое-то время уйдет на их установку и запуск. Поставил задачу работать в ускоренном темпе, чтобы летом люди смогли заехать в свои дома", - написал Хуснуллин.

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня.

Также ранее в Минтрансе РФ сообщали, что для полного устранения влияния ЖК "Филатов Луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" Госкорпорация по организации воздушного движения должна ввести в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.