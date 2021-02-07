Ставрополье планирует завершить программу переселения из аварийного жилья в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют до конца 2022 года завершить программу переселения людей из аварийного и ветхого жилья, рассчитанную до середины 2025 года. Для этого в 2022 году в крае планируется предоставить жилье порядка 1,5 тыс. человек, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"Мы должны были расселить всех людей до конца первого полугодия 2025 года. Губернатор [Владимир Владимиров] поставил задачу министерству и органам местного самоуправления - мы должны расселить всех до конца 2022 года. У нас [на 2021 год остается] 22,7 тыс. кв. м жилья. Их должны в полном объеме построить в 2022 году и переселить порядка 1,5 тыс. человек", - сказал он.

По словам министра, для досрочного завершения программы в крае преимущественно планируют строить новое жилье. "Мы ставим задачу в подавляющем большинстве строить новые объекты. Главам поставлена задача принять решение - выкуп или строительство. По сельской местности есть ряд поселений, где целесообразность строительства вызывает вопросы, там буквально нужны пять-шесть квартир", - отметил Савченко.

Для введения в строй необходимого количества жилья муниципалитеты уже в 2021 году проведут проектирование объектов. "На примере города Пятигорска - там составили проекты на все этапы, в городе уже можно начинать строить все три дома, которые должны появиться. До 1 марта муниципалитеты определяются со средствами на проектирование, чтобы до 1 сентября 2021 года завершить проектирование, тогда можно спокойно провести конкурсные процедуры и начинать строить. Задача поставлена - проектировать красивые, хорошие пятиэтажные дома, нет цели возводить высотки", - пояснил министр.

Результатом программы до 2025 года на Ставрополье должно стать переселение 2,4 тыс. человек из 91 многоквартирного дома. В 2021 году в крае планируется переселить в новое жилье 387 человек в Кировском городском округе, городах Пятигорск, Невинномысск и Ессентуки.

Работа по переселению граждан из аварийных домов ведется в России с 2007 года. В Ставропольском крае благодаря предыдущей программе, которая предусматривала расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, переселили более 3 тыс. человек. После завершения программы в стране была разработана новая, которая реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".