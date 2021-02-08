{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 230 сахалинских семей получили новое жилье взамен аварийного

Власти региона планируют до 2026 года расселить более 640 тыс. кв. м аварийного жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти выдали 228 семьям, проживавшим в ветхих и аварийных домах на Сахалине, ключи от новых квартир. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"159 семей из Южно-Сахалинска получили квартиры в современной высотке. Это одна из самых высоких многоэтажек островной столицы с видом на "Горный воздух" (спортивно-туристический комплекс - прим. ТАСС). Современные дома для островитян построили в населенных пунктах Восточное Макаровского района и Горнозаводск Невельского городского округа. Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья, всего - 69 семей", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, семьи получили квартиры с ремонтом, современной сантехникой, кухонными плитами и системой отопления. Строительство велось за счет средств областного и муниципальных бюджетов. Весной рядом с домом, расположенном в Южно-Сахалинске, будут проводиться работы по благоустройству придомовой территории. Сейчас там уже есть детская и спортивная площадки.

Ранее островные власти сообщали журналистам, что Сахалинская область первой в России завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в прошлом году в регионе расселили 126 тыс. кв. м такого жилья. Теперь по инициативе Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы переселения людей из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. аварийных кв. м.

Работа в этом направлении на островах ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
Новым президентом девелоперской ГК "Инград" назначили Антона Ежкова
До назначения на новую должность он входил в совет директоров ГК "Инград", комитеты по аудиту, кадровой политике и вознаграждениям
Читать полностью