Почти 230 сахалинских семей получили новое жилье взамен аварийного

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти выдали 228 семьям, проживавшим в ветхих и аварийных домах на Сахалине, ключи от новых квартир. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"159 семей из Южно-Сахалинска получили квартиры в современной высотке. Это одна из самых высоких многоэтажек островной столицы с видом на "Горный воздух" (спортивно-туристический комплекс - прим. ТАСС). Современные дома для островитян построили в населенных пунктах Восточное Макаровского района и Горнозаводск Невельского городского округа. Ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийного жилья, всего - 69 семей", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, семьи получили квартиры с ремонтом, современной сантехникой, кухонными плитами и системой отопления. Строительство велось за счет средств областного и муниципальных бюджетов. Весной рядом с домом, расположенном в Южно-Сахалинске, будут проводиться работы по благоустройству придомовой территории. Сейчас там уже есть детская и спортивная площадки.

Ранее островные власти сообщали журналистам, что Сахалинская область первой в России завершает программу расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, в прошлом году в регионе расселили 126 тыс. кв. м такого жилья. Теперь по инициативе Валерия Лимаренко островной регион становится пилотным в реализации новой программы переселения людей из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить свыше 640 тыс. аварийных кв. м.

Работа в этом направлении на островах ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".