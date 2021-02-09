Число сделок на рынке новостроек Москвы в январе выросло на 14,5%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано в Москве в январе 2021 года - это на 14,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила во вторник заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова на конференции на конференции "Итоги рынка недвижимости".

"Общее количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в жилом и нежилом сегментах в январе 2021 года составило 7 тыс. 583 договора", - сказала она. Как уточнили ТАСС в управлении ведомства, рост по отношению к январю 2020 года составил 14,5% (6 624 ДДУ годом ранее).

В ведомстве отметили, что непосредственно в жилом фонде по итогам января 2021 года было зарегистрировано 5 257 тыс. ДДУ, рост по отношению к январю 2020 года составил 6% (тогда 4950 ДДУ). "В январе в среднем в жилом сегменте мы регистрируем в среднем по 5 тыс. ДДУ. Традиционно разрыв с декабрем составляет в среднем 40%", - пояснила Макарова.