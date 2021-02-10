В Новосибирской области планируют построить в этом году около 1,7 тыс. кв. м жилья

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2021 году ввести в эксплуатацию почти 1,7 тыс. кв. м жилья, что примерно на 20% ниже объемов, запланированных на 2020 год. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

"В 2021 году стоит задача по вводу в эксплуатацию 1 681,0 тыс. кв. м жилья", - сообщил он.

Замминистра добавил, что дефицита ввода жилья в регионе не наблюдается. Он уточнил со ссылкой на данные Новосибирскстата, что по итогам 2020 года в эксплуатацию введено 1,9 тыс. кв. м жилья, это на 10,3% выше уровня 2019 года. В начале 2020 года министр строительства Иван Шмидт заявлял, что власти намерены до конца года сдать около 2 млн кв. м жилой недвижимости.

Согласно данным Новосибирскстата, в третьем квартале 2020 года средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 58,8 тыс. рублей, что выше на 8,7% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, на вторичном рынке - 56,3 тыс. рублей, или 104,8% к аналогичному периоду 2019 года, сообщил Алексей Колмаков. При этом средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке в октябре составила 80 тыс. рублей, рост стоимости с начала 2020 года составил 13,8%.

Среди причин роста цены замминистра выделил переход строительной отрасли на проектное финансирование и увеличение проектов по системе эскроу-счетов, при которой себестоимость строительства выше, так как застройщики используют кредиты для выполнения работ. Также в числе причин удорожание стоимости привлечения подрядчиков из-за оттока иностранных работников после закрытия границ во время пандемии, рост цен на строительные материалы.

Как сообщал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, к 2030 году регион должен достичь показателя по вводу в эксплуатацию в 2,6 млн кв. м, для этого область привлекает дополнительные земельные участки под застройку. При этом власти фиксируют снижение спроса на жилье. По словам министра, "достаточный объем жилья пустует". Чтобы решить проблему, Минстрой намерен увеличить меры поддержки населению, например, снизить ипотечную ставку по программам ипотеки.