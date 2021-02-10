Власти Северной Осетии попросили Хуснуллина помочь в решении проблемы дольщиков

ТАСС, 10 февраля. Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров попросил вице-премьера Марата Хуснуллина помочь с решением проблемы обманутых дольщиков во Владикавказе. Зампред правительства выразил готовность оказать содействие, сообщили в его пресс-службе.

"Прошу оказать содействие в принятии решения о применении механизмов восстановления прав участников долевого строительства незавершенных объектов, расположенных в 15 и 18 микрорайонах Владикавказа, а также по улице Курская, дом 1. Кроме того, сегодня остро стоит вопрос восстановления прав граждан по объекту, расположенному во Владикавказе по улице Тогоева, дом 22", - цитирует слова Битарова пресс-служба вице-премьера.

Глава республики добавил, что региональное правительство готово выделить субсидии Фонду защиты прав участников долевого строительства, чтобы софинансировать работы по достройке домов.

"Марат Хуснуллин выразил готовность оказать помощь региону в данном вопросе в случае оперативной проработки и предоставления комплекта документов для рассмотрения на Наблюдательном совете фонда дольщиков", - говорится в сообщении.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.