Последние дома обманутых дольщиков в Приморье планируют достроить до 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Приморском крае должна быть полностью решена в 2023 году, осталось достроить 13 долгостроев, шесть из которых будут сданы уже в первой половине 2021 года. Об этом в беседе с ТАСС в четверг сообщила генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

"В 2020 году, благодаря всем механизмам поддержки и защиты прав дольщиков, мы построили 106 тыс. кв. м жилья <…> Осталось достроить в Приморье всего 13 домов. Рассчитываем, что в 2022-2023 годах по всем ним строительство будет завершено с помощью различных механизмов помощи обманутым дольщикам", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, под вопросом остается один объект, который пока не признан проблемным, но темпы строительных работ на нем сильно замедлены. К наблюдению за ними подключилась прокуратура Приморского края.

В крае действует ряд механизмов, при помощи которых решаются проблемы жилых недостроев. Основной из них - это завершение строительства проблемных домов через Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края за счет средств из краевого бюджета. Решение проблемы части домов предусматривает использование процедуры банкротства застройщика с участием Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края с использованием средств из федерального бюджета.

В 2019 году в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморскому краю 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. С федеральной поддержкой удастся достроить 26 домов. Решение вопросов по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства - одно из мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Цель этого нацпроекта в Приморском крае - построить более 3 млн кв. м жилья до 2024 года.