Яровая разработала законопроект о строительстве новых домов в сейсмоопасных зонах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") разработала законопроект, предусматривающий строительство новых домов в сейсмоопасных зонах вместо укрепления старого жилья. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба парламентария.

"Сегодня в России уже действует программа сейсмоукрепления домов, на которую государством выделяются бюджетные средства. Предлагаю качественно усовершенствовать эту программу, чтобы те средства, которые тратит государство, сразу обеспечивали качественное изменение условий жизни граждан и использовались для строительства нового жилья", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Как напоминает вице-спикер, сейсмоопасный жилой фонд в основном очень старый, а его укрепление металлическими внешними конструкциями "является дорогостоящим, но неэффективным". "Поэтому мною разработан законопроект, который концептуально меняет подход к решению этих вопросов через расселение в новое жилье из сейсмоопасных домов. Кроме того, предлагается создать механизм выплаты компенсаций на приобретение жилья людям, проживающим в сейсмодефицитных домах, домах, подлежащих сносу, по аналогии с уже действующим порядком выплаты компенсаций по признанным аварийными и подлежащими сносу домам", - отметила Яровая.

По ее словам, расселение граждан из старых сейсмоопасных домов в новое жилье может стать "качественным решением проблемы, в долгосрочной перспективе обеспечит комфортные условия для жизни людей".

Яровая уже обсудила эту инициативу с Минстроем России и получила от ведомства концептуальную поддержку. "Но для того, чтобы выйти на дальнейшие решения, конечно, необходимо межведомственное согласование, так как это вопрос выбора долгосрочной стратегии и формирования программных документов. С этой целью проект направлен вице-премьеру Юрию Петровичу Трутневу с предложением организовать обсуждение в правительстве РФ для выработки совместных решений и поддержки законопроекта, возможных пилотных проектов для Дальнего Востока", - подчеркнула Яровая.