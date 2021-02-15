Исследование: налоги от сдачи жилья платит треть арендодателей в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Налоги от сдачи жилья платит треть столичных арендодателей, 23% рантье скрывают данные о этом источнике дохода. Такие данные приводятся в понедельник в исследовании ЦИАНа.

"Рынок столичной аренды на треть легальный - среди всех респондентов 35% платят налоги от сдачи в аренду. Еще 23% честно признались, что скрывают данные доходы от государства. Остальные 42% предпочли не отвечать на данный вопрос, "оставаясь в тени", как и большая часть арендного бизнеса", - отметили в ЦИАНе.

При этом большая часть (76%) из тех, кто платит налоги за сдачу жилья в аренду, зарегистрированы в качестве самозанятых, 14% - как индивидуальные предприниматели, 10% - подают налоговую декларацию по итогам года и уплачивают налог на доходы физических лиц в 13%. По словам руководителя аналогического центра ЦИАН Алексея Попова, для легализации арендного рынка в России необходимо не только повышать контроль за частными арендодателями, но и стимулировать застройщиков строить доходные дома. Однако эксперт отмечает, что сегодня девелоперы не заинтересованы в таких проектах в массовом сегменте жилья из-за длительного времени окупаемости.

Опрос ЦИАНа показал, что почти половина столичных арендодателей изначально покупала квартиру для собственного проживания, 30% - купили жилье специально под сдачу в аренду, 23% - получили квартиру в наследство и 1% опрошенных подарили жилье, которое сегодня сдается в аренду. Также каждый пятый арендодатель в Москве сам живет на съемной квартире. Согласно опросу, 27% столичных арендодателей планируют купить дополнительные квартиры под сдачу. В то же время 3% хотят прекратить сдавать жилье, большинство из них (66%) говорят о высоких ценах на недвижимость при низкой доходности от сдачи в аренду, а также планируют поменять инструмент для вложений денег.

Сдача жилья составляет около четверти общего ежемесячного дохода большинства (56%) столичных арендодателей, еще для 25% рантье - до половины всего заработка за месяц. Только 4% респондентов - пенсионеры. В опросе ЦИАНа приняли участие 270 столичных арендодателей.

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" в январе 2020 года отмечал, что в России сдаются порядка 5,2 млн квартир, при легализации этого рынка в бюджет могло бы поступать от налогов до 200 млрд рублей в год. Для обеления арендного рынка предполагается создать специальную платформу с большим количеством услуг, которая будет интегрироваться с налоговой службой, государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами, отмечал Стасишин.