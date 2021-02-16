Счетная палата предложила усилить контроль за проектами благоустройства в малых городах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Счетная палата предложила установить дополнительные показатели при осуществлении контроля за реализацией проектов благоустройства, получивших гранты по результатам всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом говорится в отчете ведомства о реализации проектов развития комфортной городской среды.

"По мнению Счетной палаты, основные причины недостаточной эффективности реализуемых проектов - отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования. В частности, анализ показал, что в заключаемых с регионами соглашениях не установлены количественные и качественные показатели результативности предоставления им межбюджетного трансферта", - говорится в сообщении.

Кроме того, не прописаны меры ответственности за нарушения при реализации проектов благоустройства. "Сейчас, по сути, есть только один показатель результативности - наличие самого факта реализации проекта", - приводятся в сообщении слова аудитора Светланы Орловой.

Поэтому возникают случаи, когда реализованный проект не соответствует концепции, указанной в конкурсной заявке. Счетная палата привела пример Переславля-Залесского, в заявке которого в качестве ключевой проблемы указывалась парковка на главной площади. Однако по итогам реализации проекта ничего не изменилось - площадь по-прежнему используется под парковку, подчеркнули в ведомстве.

"Причина - несоответствие проектно-сметной документации заявленному проекту: в нее просто не были включены работы по благоустройству площади, как, впрочем, и работы по созданию еще двух объектов, предусмотренных проектом", - отмечается в отчете.

Предложения Счетной палаты

Для решения этой проблемы Счетная палата предложила обязать регионы возвращать средства федерального бюджета за нарушение обязательств по соглашению и установить ежеквартальный контроль со стороны Минстроя России. Вместе с этим необходимо выделить малые города и исторические поселения в особую категорию и сформировать комплексную концепцию их развития. Также, по мнению контрольного ведомства, необходимо назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль за реализацией проектов.

"Направить информационное письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с рекомендациями определить и установить в государственном задании показатели, отражающие количество и качество мероприятий, которые осуществляются в целях реализации проектов создания комфортной городской среды", - говорится в отчете Счетной палаты.

Социально-экономический эффект

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах с населением до 100 тыс. человек и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

За четыре года на суд жюри поступило почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей.

Как указала Счетная палата, в 2019 году кассовое исполнение Минстроем России реализации проектов составило 600 млн рублей, или около 13% от общего призового фонда (5 млрд рублей). Кроме того, в 2018-2020 годах победителями конкурса стали 240 проектов, из которых по состоянию на 1 января 2021 года реализовано 166 проектов, или 69%.

По мнению Счетной палаты, регионы не справляются и с обязательством по софинансированию проектов благоустройства за счет средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников. "По информации 46 регионов (73% от числа субъектов - получателей господдержки по итогам конкурса), фактический объем привлеченных средств частных инвесторов составил всего 1,9 млрд рублей, или 48% от заявленного", - отметила Орлова.

Вместе с этим Счетная палата пришла к выводу, что в 2020 году социально-экономический эффект от реализации проектов благоустройства не достигнут в том объеме, который был заявлен для участия в конкурсе.