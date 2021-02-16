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В Приамурье выплатили компенсации всем обратившимся обманутым дольщикам

В регионе идет проектирование жилого комплекса для обманутых дольщиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области обеспечили компенсационными выплатами всех обманутых дольщиков, включенных в соответствующий реестр, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Все 388 жителей Приамурья, включенные в реестр, получили господдержку в полном объеме. Средства выделили из областного бюджета. Что касается второй меры поддержки (передача в собственность жилья обманутым дольщикам - прим. ТАСС), то ее выбрали 63 человека, 62 из них уже выразили согласие принять участие в инвестиционном проекте. В рамках этого проекта и будут построены дома, в которых дольщики безвозмездно получат долгожданное жилье", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

По информации начальника отдела государственного контроля за долевым строительством Татьяны Слепенковой, в регионе идет проектирование жилого комплекса для обманутых дольщиков. Срок завершения проектных и изыскательских работ намечен на май.

Теги
РоссияАмурская область
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