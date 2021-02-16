Фонд дольщиков начал продажу нежилых помещений в домах Urban Group в Подмосковье

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выставил на продажу 67 коммерческих помещений в жилых комплексах, строительством которых в Московской области занимался обанкротившийся застройщик Urban Group, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Фонд <…> начинает проведение электронных аукционов по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах "Митино О2", "Лесобережный", "Лайково", "Солнечная система", "Видный город", "Опалиха О3", - говорится в сообщении.

Площадь одного помещения в среднем составляет около 78 кв. м, начальная средняя стоимость - 85,9 тыс. рублей за кв. м. Торги будут проводиться на электронной площадке "Сбербанк АСТ".

Ранее фонд начал продажу квартир, которые не были реализованы застройщиком-банкротом, в жилых комплексах "Митино О2", "Видный город" и "Опалиха О3".

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир. Все дома должны быть достроены до конца 2022 года.

Фонд защиты прав дольщиков достраивает 63 многоквартирных дома в 6 жилых комплексах бывшего застройщика Urban Group. Из них строительство 21 дома завершено. По двум домам было принято решение о выплате компенсаций обманутым дольщикам.