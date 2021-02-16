Дом на 312 квартир построят на месте бывшей промзоны "Октябрьское поле" в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Жилой дом на 312 квартир площадью более 20 тыс. кв. м построят на территории бывшей промышленной зоны "Октябрьское поле" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На месте бывшей промзоны "Октябрьское поле" построят жилой дом на 312 квартир. Новостройку общей площадью более 20 тыс. кв. м возведут в районе Щукино на улице Берзарина. Этот дом станет примером механизма комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в пристроенном корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену, предназначенную для обслуживания детей и взрослых. В поликлинике разместятся кабинеты педиатра, офтальмолога, терапевта-невролога, уролога, оториноларинголога и гинеколога. Также в медучреждении будут функционировать кабинет УЗИ, процедурный кабинет и вспомогательные помещения.

Дом построят за счет инвестиционной компании, которая также возведет в новом жилом квартале школу, поликлинику и два детских сада. Кроме того, инвестор обязуется создать для местных жителей более 500 рабочих мест.

"Эти объекты будут построены в рамках первого в России договора о комплексном развитии промышленной территории. Он был заключен между правительством Москвы и правообладателем участка в июле прошлого года. Общая площадь объектов строительства - почти 174 тыс. кв. м, а планируемые инвестиции - около 14 млрд рублей. Благодаря новому механизму в Москве появятся уникальные районы, в которых будут сочетаться производственные площадки, общественно-деловые пространства, жилье, социальные объекты. В целом подобные проекты могут дать городу около 500 тыс. рабочих мест", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.