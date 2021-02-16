Эксперты считают возможным снижение ставок по семейной ипотеке до 2% в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% могли бы сменить программы целевой поддержки семей, снижение ставок по семейной ипотеке уже в этом году может дойти до 2-3%. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные во вторник эксперты.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Развитие льготных программ требует перехода от программ общего действия (например, субсидирование всех покупателей новостроек под 6,5%) к программам целевой поддержки, прокомментировал ТАСС главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. По его словам, в эту логику как раз вписывается программа поддержки семей с детьми, получающих кредит. "Можно считать, что этот начало практической дискуссии о судьбе массовой льготной программы (новостройки 6,5%). С учетом ставок по специализированным программам (дальневосточная ипотека - 2%, сельскохозяйственная ипотека - 3%), снижение ставок по детской (семейной) ипотеке дойдет до 2-3% в этом году. Сейчас они составляют 6% для всех и 5% для ДФО", - сказал эксперт.

Семьи - самая уязвимая группа покупателей, их средний доход не позволяет накапливать и платить по ипотеке, высказал мнение омбудсмен по вопросам строительства, руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский. "Декларативно ставки будут снижаться параллельно с снижением доходов граждан, а точнее - отдельных групп", - считает собеседник информагентства.

Актуальность поддержки именно многодетных семей в России высокая - в стране 5,7 млн семей с двумя и более детьми, поручение предоставить предложения по развитию льготных ипотечных кредитов для семей является важнейшей социальной инициативой, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "Ставки по льготной программе для семей с двумя и более детьми можно установить на уровне образовательных кредитов - 3%, которые имеют популярность среди населения", - сказал он ТАСС.

Сейчас рассматриваются варианты продолжения государственной программы льготной ипотеки под 6,5% (завершается 1 июля 2021 года), напомнил профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости, Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. "Программа изначально была рассчитана на помощь гражданам в приобретении жилья, этот эффект был достигнут, и сейчас нужно проанализировать предварительные итоги и воспользоваться лучшим", - сказал собеседник информагентства.

Будет ли ипотечный пузырь?

Для формирования ипотечного пузыря в России не хватает довольно многих условий, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. Цыганов отмечает небольшую долю ипотеки в ВВП, низкую долю "плохих" кредитов, сохранение потенциального и реального спроса на недвижимость, а также отсутствие явных признаков снижения платежеспособности покупателей недвижимости. По словам Алексеенко, риски формирования ипотечного пузыря серьезно контролируются как самими банками, так и Центральным банком, а финансовые структуры подробно анализируют объект залога, возможности и платежеспособность любого заемщика.

"С другой стороны, в нашей стране есть опыт реализации программ помощи ипотечным заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, что способно купировать кризисные явления в самом начале. Также в России нет практики кредитов с нулевым первым взносом и льготным периодом погашения кредита, которая и привела к ипотечному кризису в США в 2008 году", - считает Цыганов.