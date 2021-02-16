Власти Хабаровского края планируют решить проблемы обманутых дольщиков к 2023 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют полностью решить проблемы обманутых дольщиков в регионе к 2023 году, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дегтярев рассказал, что в рамках решения этой проблемы уже заключено соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков.

"За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами, деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом. У нас 2,5 млрд рублей уже есть, из них 411 млн - это краевые средства, софинансирование, по всем 11 объектам в этом году будут или выплаты, или достройка домов. На следующий год - столько же, то есть мы через год решим эту проблему", - сказал врио губернатора, отвечая на вопрос президента о плане на следующий год.

Договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблем обманутых дольщиков были достигнуты во время встреч Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Между министерством строительства региона и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства было подписано соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков.