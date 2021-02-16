{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила в I чтении передачу Минстрою полномочий по регулированию работы ГИС ЖКХ

Сейчас эти полномочия находятся в совместном ведении Минцифры и Минстроя

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект группы депутатов, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Сейчас эти полномочия находятся в совместном ведении Минцифры и Минстроя. При этом ранее Госдума приняла закон, согласно которому правомочия обладателя, а также функции государственного заказчика, ответственного за координацию работ по созданию, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ были переданы Минстрою.

Теперь полномочия в сфере организационно-технических вопросов функционирования ГИС ЖКХ переходят исключительно в Минстрой, в том числе полномочия по установлению порядка взаимодействия иных информационных систем с ГИС ЖКХ и единых форматов для такого информационного взаимодействия.

Теги
Россия
Минстрой планирует утроить число проводимых с ОНФ в регионах проверок благоустройства
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства напомнил, что в ходе мониторинга 2020 года было осмотрено 264 территории в 49 муниципальных образованиях
Читать полностью