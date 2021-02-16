Минстрой планирует утроить число проводимых с ОНФ в регионах проверок благоустройства

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минстрой планирует в 2021 году утроить число проверок, проводимых с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в рамках мониторинга реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил во вторник заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

"В 2021 году мы планируем проверить 31 субъект, практически в три раза больше, чем в прошлом году, а совместно с ОНФ - 22 субъекта. Возможно, коллеги из ОНФ к нам присоединятся и также посмотрят девять субъектов", - сказал Егоров на видеоконференции "Об итогах работы Центра мониторинга благоустройства городской среды в 2020 году" ОНФ.

Замминистра напомнил, что в ходе мониторинга 2020 года было осмотрено 11 субъектов, а именно 264 территории в 49 муниципальных образованиях. По его словам, недостатки были выявлены на 111 объектах, после писем губернаторам и отчетов они устранялись. "Для нас самое главное - безопасность граждан, которые пользуются оборудованием, малыми архитектурными формами, которые есть на наших общественных территориях. Бывает, мы проверяем вплоть до ширины тропинок-дорожек, потому что за этим стоят федеральные деньги, а в некоторых случаях и региональные", - подчеркнул Егоров.

Особое внимание при благоустройстве нужно уделять детским игровым площадкам и комплексам, отметила член центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. "По итогам 2020 года мониторинг показал, что огромное количество травматизма у детей именно на площадках старого образца", - сказала она.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.