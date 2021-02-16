Тульская область получит 2,5 млрд рублей на досрочное расселение аварийных домов

ТУЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил предоставление Тульской области 2,5 млрд рублей для ускоренной реализации федеральной программы расселения аварийных домов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облправительства по итогам рабочей поездки в регион главы Фонда Константина Цицина.

"Фонд начал принимать решения о сверхлимитном финансировании регионов, готовых завершить программы [переселения из аварийного жилья] досрочно. Это значит, что уже сегодня они могут подать заявку на все предусмотренные для них по программе средства. Тульская область такую заявку представила - она одобрена правлением Фонда. Это позволит почти 3,5 тыс. граждан до 2023 года переехать в новое жилье", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров на встрече с генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным отметил, что заявка на сумму 2,5 млрд рублей была направлена по главы региона Алексея Дюмина. "По поручению губернатора Алексея Дюмина направили в Фонд заявку на ускоренную реализацию федеральной программы, чтобы завершить ее до 2023 года. То есть, на 2 года раньше, чем планировалось. Сумма заявки - порядка 2,5 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Егорова.

В Тульской области по федеральной программе переселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы расселено 321 тыс. кв. м аварийного жилья. Сейчас в регионе признано аварийными 1 263 дома площадью 342,1 тыс. кв. м. В рамках федеральной программы, рассчитанной на 2019-2025 годы, предполагается расселить 106,1 тыс. кв. м., общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы - 4,3 млрд рублей. Ранее власти региона сообщили о готовности досрочно - до 2023 года, выполнить показатели программы.