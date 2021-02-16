ДОМ.РФ исключил ограничение по возрасту заемщиков по программе льготной ипотеки на ИЖС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ обновил условия собственной программы льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и исключил ограничения по возрасту для потенциальных заемщиков. Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на круглом столе в Совете Федерации "Особенности жилищного строительства в Арктической зоне Российской Федерации".

"До определенного времени у нас было ограничение под молодые семьи и одного ребенка, но на прошлой неделе [генеральный директор ДОМ.РФ] Виталий Леонтьевич Мутко принял решение расширить категорию граждан. Теперь отсутствует ограничение под молодые семьи", - сказал Филиппов.

Программа льготной ипотеки на частные дома от ДОМ.РФ начала действовать 1 декабря 2020 года. Изначально кредит могли получить молодые семьи, в которых возраст одного из заемщиков не достиг 36 лет, при этом родители воспитывают не менее одного ребенка в возрасте до 19 лет. По данным Банка ДОМ.РФ на начало февраля 2021 года, по программе одобрены ипотечные кредиты на 600 млн рублей.

Программа действует до 30 июня 2021 года. По ее условиям, ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн для других субъектов РФ. Первоначальный взнос на такую ипотеку должен быть не меньше 20%, ипотека выдается на срок до 20 лет.