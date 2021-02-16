Власти Приамурья предложили построить объединенный кампус для студентов колледжей

ТАСС, 16 февраля. Строительство в Благовещенске объединенного кампуса для студентов учреждений среднего профессионального образования позволит решить проблемы нехватки мест в общежитиях, сообщила в Совете Федерации во вторник министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

"Мы просим поддержать наше предложение по реализации такого пилотного проекта на территории Амурской области и рекомендовать правительству РФ выделить средства на разработку проекта и строительство объединенного кампуса образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в городе Благовещенск", - сказала Яковлева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Амурской области.

По ее словам, требуемый на строительство кампуса объем средств примерно равен тому, который необходим для капремонта существующих общежитий - 2 млрд рублей. Яковлева уточнила, что администрация Благовещенска готова найти территорию под реализацию проекта. "Создание объединенного кампуса в пригороде с транспортной доступностью не более 30 минут позволит увеличить привлекательность среднего профессионального образования", - сообщила министр.

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко назвал инициативу "правильной и реализуемой", но подчеркнул, что проблему нехватки мест нужно решать не с отдельным регионом, а комплексно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 февраля при участии органов исполнительной власти субъектов рассмотреть вопросы проведения капитального ремонта и строительства общежитий для студентов профессиональных образовательных организаций.