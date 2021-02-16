Минстрой предложил передавать невостребованные квартиры военнослужащих другим очередникам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пустующие квартиры, которые покупались уволенным в запас военнослужащим за счет федерального бюджета, могли бы передаваться другим категориям очередников. Такое предложение содержится в проекте изменений в законы "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан, размещенном Минстроем на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предусматривается наделение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации полномочиями <...> использовать невостребованные жилые помещения для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", - говорится в материалах к проекту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе реализации в 2011-2017 годах мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, часть квартир, приобретенных регионами для отставников на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Жилище", отказались невостребованными. Причинами в документе называется как отказ самих граждан от получения квартир, так и отказ судов в удовлетворении исков о принудительном вселении.

Регионы платят за содержание таких жилых помещений, при этом не могут использовать их для обеспечения жильем других категорий граждан, которые стоят в жилищной очереди. Как следует из материлаов Минстроя, всего таких квартир сейчас 82 в 10 регионах России, причем больше всего в Свердловской области и Санкт-Петербурге.