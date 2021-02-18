"Известия": Приморье и Воронеж лидируют по темпам стройки в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Лидерами по темпам запуска новых проектов строительства в 2020 году стали Приморский край, Воронежская и Тюменская области. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

По его данным, в Приморском крае в 2020 году начали реализовывать проекты площадью 520 тыс. кв. м жилья, что составляет 61% от объема всего строительства на начало 2020 года. Наиболее высокие темпы строительства также показали Воронежская область (+49%, или 730 тыс. кв. м), Тюменская область (+48%, прирост в 923 тыс. кв. м), Татарстан (+46%, 928 тыс. кв. м) и Удмуртская Республика (+41%, 398 тыс. кв. м).

Москва оказалась на 11-м месте (+26,2%, прирост в 4,3 млн кв. м), а Санкт-Петербург - на 19-м месте (+12,6%, 1,6 млн кв. м).

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот.

Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. К 2030 году предполагается построить на вовлеченных в оборот земельных участках в федеральной собственности более 100 млн кв. м.