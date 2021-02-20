В России впервые проведут исследование 38 городов по международной методике

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Результаты первого масштабного исследования городских агломераций РФ по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), начатого по заказу ДОМ.РФ и Минэкономразвития при экспертной поддержке Центра Россия-ОЭСР Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), будут представлены в конце 2021 года. Они позволят определить функциональные границы 38 крупнейших российских городов и сформировать стандарты их развития с учетом международных методов, сообщила ТАСС в субботу заместитель руководителя центра Александра Коваль.

"Это международный проект, который реализуется в интересах правительства совместно с ДОМ.РФ и Минэкономразвития России при поддержке РАНХиГС. ОЭСР готовит впервые по России так называемый "Обзор городских политик России", результаты исследования будут представлены в конце 2021 года. Будет подготовлен большой отчет <...>. Одним из самых важных аспектов, на наш взгляд, станет оценка функциональных границ городов с населением более 500 тыс. человек, которых на сегодняшний день в нашей стране 38", - сказала она, пояснив, что по итогам исследования в отчете также будут представлены рекомендации для властей всех уровней по усовершенствованию городов.

Коваль пояснила, что определение функциональных границ 38 крупнейших городских агломераций страны позволит сопоставить российские города с городами стран ОЭСР. Результаты исследования в дальнейшем лягут в основу стандартов регулирования для развития "зеленой" городской инфраструктуры, обеспечения доступности жилья, создания "умных городов", а также механизмов межведомственной координации в городской и жилищной политике.

"Проект совместно с ОЭСР позволяет посмотреть на все проблемы комплексно и дать базовые рекомендации, в том числе связанные с аспектами устойчивого развития агломераций для улучшения качества жизни людей. Также это поможет получить информацию о границах агломераций крупных городов на основе данных по маятниковой миграции. В будущем это позволит правильно оценивать качество жизни в городах России на основе подходов ОЭСР", - добавила она.

По словам эксперта, понимание процессов маятниковой миграции, при которой десятки и сотни тысяч человек ежедневно едут на работу в центр города и обратно, позволит повысить эффективность управления агломерациями. Определение функциональных границ города позволит равномерно распределить поток населения и сконцентрировать рабочий процесс не только в центре города. "Кроме того, муниципалитеты испытывают трудности с финансированием, особенно с учетом сложившейся налоговой и бюджетной системы. В отчете будут даны базовые предложения по улучшению финансирования муниципалитетов", - добавила заместитель руководителя центра.

Исследование будет основано на данных переписи населения 2021 года и материалах мобильных операторов. "Самые хорошие данные - это данные переписи, в которых будет учтен вопрос по перемещению, работает ли человек в другом городе. Единственный вопрос теперь - с точной датой переписи 2021 года, которая ввиду карантинных мер, ситуации с пандемией отложена. Поэтому сейчас идет обсуждение с Минэкономразвития и Минцифры о возможности использования данных мобильных операторов, которые непосредственно регулируются министерствами. Мы надеемся, что их удастся получить, и коллеги из ОЭСР смогут провести расчеты на их основании", - добавила Коваль.

Об ОЭСР и проекте

"Обзор городских политик России" - двусторонний проект между Россией и ОЭСР. Целью является анализ городов и разработка рекомендаций с предложениями по развитию городской политики, в том числе жилищной, строительной и других, конкретных городов России. Проект, который реализуется с 2019 года, планируется завершить к концу 2021-го.

ОЭСР - международная межправительственная экономическая организация. База данных ОЭСР включает в себя информацию более чем по 600 агломераций в 33 странах - членах ОЭСР и в Колумбии. Страны - члены организации производят примерно 63% мирового ВВП, а суммарный объем их торговых операций составляет 75% от общего объема мировой торговли. При этом на их территории проживает 18% населения планеты.