Москва в 2020 году вошла в пятерку городов мира по росту цен на элитное жилье

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва по итогам 2020 года заняла пятое место среди ста городов мира по росту цен на элитное жилье, поднявшись за год на 11 позиций, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Москва замыкает пятерку лидеров с показателем роста цен на 9,9%, переместившись сразу на 11 позиций вверх. Годом ранее элитная жилая недвижимость а городе подорожала на 4,7% (16 место)", - сказали в компании.

В 2020 году в российской столице наблюдался высокий уровень покупательской активности, особенно в последние месяцы, на фоне которого существенно сократилось предложение и выросла цена квадратного метра, пояснили в Knight Frank.

Согласно исследованию, Санкт-Петербург по итогам 2020 года занял восьмую строчку рейтинга с показателем роста цен на элитное жилье в 8,7%, тогда как в 2019 году занимал 61 место. Рейтинг возглавил Окленд (Новая Зеландия), показавший рост на 17,5%, в тройку также вошли Шэньчжэнь (Китай) с ростом на 13,3% и Сеул (+11,7%). В целом в 2020 году в 29 городах цены на элитное жилье снизились.

Пои этом, как ожидают в Knight Frank, в 2021 году Москва вместе с Шанхаем и Кейптауном займет второе место по росту цен на элитное жилье (+5%) среди 26 проанализированных городов мира. Наибольший рост цен прогнозируется в Сеуле - на 7%.